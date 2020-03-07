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البرلمان الكويتي يُؤجل جلسته والنواب يخضعون للفحص الطبي

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكويت 07 مارس 2020 (وال)- قرّر مجلس الأمة الكويتي اليوم السبت، تأجیل جلسته العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین لمدة أسبوعین.

وذلك التزامًا بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في دولة الكویت، فيما سيخضع جميع النواب للفحص الطبي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم – في تغریدات نشرھا عبر حسابه الرسمي على تویتر – إن القرار یأتي “تغلیبًا للمصلحة العامة، ونظرًا إلى الظروف والمستجدات الطارئة، والتزامًا بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة بدولة الكویت”.

وأضاف الغانم أن قرار مكتب المجلس؛ یقضي بتأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین الموافقین 10  – 11 مارس الجاري لمدة أسبوعین، لتكون یومي 24 و25 ذات الشهر”.

وأوضح الغانم أنه تم التنسیق مع وزارة الصحة، لتخصیص یومي 22 – 23 من شھر الجاري، لفحص جمیع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلامیین.

وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى قرابة 61 حالة.

كما أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى : مصر، لبنان، سوريا بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا لمدة أسبوع، إلى جانب منع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين. (وال- الكويت) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • لا تعليق – البرود العربي وضعف الامن الخارجي والسفارات الآي تحتاج لمحاميين يجيدون لغات الدول الأوروبية – والقانون الاسلامي الذي بحافظ على حق المهاجرين – وخطف الأطفال من اهاليهم بالشرطة الأوروبية لتعليمهن الزنا ..!!! – في دول ألإتحاد الاوروبي ….!!! فيروس “يوروكورونا “.

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