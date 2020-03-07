البرلمان الكويتي يُؤجل جلسته والنواب يخضعون للفحص الطبي

الكويت 07 مارس 2020 (وال)- قرّر مجلس الأمة الكويتي اليوم السبت، تأجیل جلسته العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین لمدة أسبوعین.

وذلك التزامًا بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في دولة الكویت، فيما سيخضع جميع النواب للفحص الطبي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم – في تغریدات نشرھا عبر حسابه الرسمي على تویتر – إن القرار یأتي “تغلیبًا للمصلحة العامة، ونظرًا إلى الظروف والمستجدات الطارئة، والتزامًا بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة بدولة الكویت”.

وأضاف الغانم أن قرار مكتب المجلس؛ یقضي بتأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین الموافقین 10 – 11 مارس الجاري لمدة أسبوعین، لتكون یومي 24 و25 ذات الشهر”.

وأوضح الغانم أنه تم التنسیق مع وزارة الصحة، لتخصیص یومي 22 – 23 من شھر الجاري، لفحص جمیع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلامیین.

وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى قرابة 61 حالة.

كما أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى : مصر، لبنان، سوريا بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا لمدة أسبوع، إلى جانب منع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين. (وال- الكويت) ر ت

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