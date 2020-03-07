انهيار فندق يُستخدم للحجر الصحي للمصابين بـ “كورونا” في الصين

بيجين 07 مارس 2020 (وال)- انهار فندق كان يُستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس “كورونا” شرقي الصين، تسبب في علق نحو 70 شخصًا تحت أنقاض الفندق.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فقد أفاد مسؤولون في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، إن فندق “شنجيا” في مدينة تشوانتشو انهار عند حوالي الساعة 19:30 (11:30 ت غ)، وتم إنقاذ نحو 23 شخصًا، بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية، ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن “الفندق المنهار كان يُستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا”، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وذكرت صحيفة “الشعب اليومية” الرسمية، أنه تم تحويل الفندق، الذي يضم 80 غرفة مؤخرًا، إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس “كورونا” المستجد. (وال- بيجين) ر ت

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