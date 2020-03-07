تقنية الفيديو تقرر وصول أرسنال للنقطة 40 بسبب وست هام

هدف انتصار أرسنال جاء عن طريق البديل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 79.

الفرنسي لاكازيت جلس على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به الإسباني ميكيل أرتيتا في الدقيقة 60 من أجل تحقيق الانتصار.

الجابوني بير أوباميانج سدد من عند حدود منطقة الجزاء، قبل أن تصطدم في الدفاع وتصل داخل منطقة الجزاء لـ مسعود أوزيل.

أوزيل لم يحول تسديد أوباميانج داخل الشباك، وقرر التمرير بالرأس لـ لاكازيت الذي أطلق تسديدة قوية في الشباك.

في البداية تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل العودة لتقنية الفيديو التي أثبتت صحة الهدف ووجود أوزيل في موقف سليم.

ووصل أرسنال للنقطة 40 ليواصل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الـ 16.

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