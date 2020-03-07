حكومة اليونان تتهم عناصر من الجيش والشرطة التركية بتحريض المهاجرين ضدها

تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية والمهاجرين بالقرب من الحدود التركية مساء اليوم /السبت/ مما أدى إلى جرح اثنين من المهاجرين الذين حاولوا اختراق الحدود باتجاه اليونان.. وسط اتهامات لتركيا بتحريض المهاجرين لتنفيذ الاعتداءات ضد الشرطة اليونانية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المهاجرين قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة اليونانية التي ردت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لإفشال محاولاتهم هدم السور الحدودي ودخول الأراضي اليونانية.

وقال مسئول بالحكومة اليونانية إن استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه جاء بغرض ردع المهاجرين ومنعهم من تدمير السور الحدودي.

على صعيد متصل، اتهمت حكومة اليونان عناصر من الجيش والشرطة العسكرية التركية بتقديم العون للمهاجرين في الاعتداء على أفراد الشرطة اليونانية.



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