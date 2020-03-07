الكويت: على الواصلين للبلاد من مصر و6 دول الالتزام بالحجر المنزلي أسبوعين

أكدت وزارة الصحة الكويتية على جميع الواصلين إلى الكويت من مصر وست دول، اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية، والالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي؛ وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.

وقالت الوزارة – في بيان صحفي مساء اليوم /السبت/ – إن تلك الدول هي مصر، والهند، وبنجلاديش، والفلبين، وسريلانكا، وسوريا ولبنان.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر – في اجتماعه الاستثنائي أمس – وقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة إلى كل من مصر، وبنجلاديش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وسوريا ولبنان لمدة أسبوع.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، وهونج كونج، وإيران، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان والعراق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا