التحالف ينفذ عملية نوعية ضد أهداف حوثية غربي اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الصليف غربي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن “العملية أسفرت عن تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في الصليف”.

وأوضح “أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا لخطوط الملاحة البحرية في مضيق باب المندب”.

وأكد أن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، التي تبعد مسافة 2.1 كيلومتر من المواقع المستهدفة”.

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