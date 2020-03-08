تدمير غرفة عمليات تركية في “معيتيقة”

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، مساء السبت، تدمير واحدة من غرف العمليات المشرفة على تسيير الطائرات التركية المسيّرة بقيادة ضباط أتراك، في قاعدة معيتيقة الجوية.

وجاء إعلان الشعبة بعد أن تداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف مطار معيتيقة بعدة قذائف، ونشرت صورا تظهر اشتعال النيران في بعض المواقع داخل المطار.

وقالت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في العزيزية والهيرة، بعد أن أعلنت أن المجموعات المسلحة جددت خرقها للهدنة واستهدفت بالقذائف العشوائية مناطق وأحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير.

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