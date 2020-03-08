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تدمير غرفة عمليات تركية في “معيتيقة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، مساء السبت، تدمير واحدة من غرف العمليات المشرفة على تسيير الطائرات التركية المسيّرة بقيادة ضباط أتراك، في قاعدة معيتيقة الجوية.

وجاء إعلان الشعبة بعد أن تداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف مطار معيتيقة بعدة قذائف، ونشرت صورا تظهر اشتعال النيران في بعض المواقع داخل المطار.

وقالت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في العزيزية والهيرة، بعد أن أعلنت أن المجموعات المسلحة جددت خرقها للهدنة واستهدفت بالقذائف العشوائية مناطق وأحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • للأسف الوضع الرهن في ليبيا مكانك راوح لايوجد حل عسكرى من الطرفيين سوى مزيد من الدمار تعزيزات عسكرية من الطرفيين ومزيد من المرتزقة والكل يحلم بنصر المظفر اغلب المدن الليبية تعانى المواطن الليبيى يعانى الامريين لأجى ولاحول له ولاقوى حكومة الغرب الليبى تتكالب على السلطة والخنوع للدول الغربية وبالأخص تركيا وليس لديها مانع من التحالف مع الشيطان وحكومة الشرق اثبتت حكومة خاضعة للحكم العسكرى بقيادة حفتر واللذى بدوره يخدم مصالح أمريكا في المنطقة بحكم الجنسية الامريكية لدية ويطبق في احد المواد الدستورية الامريكية بان المواطن الامريكى له الحرية الكامله في التصرف حيث لايعرض الامن القومى الامريكى للخطر وهو الان يدمر ليبيا بحجة مكافحة الارهاب

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