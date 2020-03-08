المطالبة بمنع تهريب مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطاباً في إطار ممارستها لمهامها المناطة بها وفق صريح القانون، موجهاً إلى كل من الإدارة العامة لأمن المنافذ ومصلحة الجمارك ووزارة الإقتصاد والصناعة.

الهيئة طالبت في نص الخطاب الإدارة العامة لأمن المنافذ ومصلحة الجمارك ووزارة الإقتصاد والصناعة بمنع تهريب المستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خارج الأراضي الليبية.

وأوضحت أن هذه المستلزمات تتمثل في الكممات الطبية بجميع أنواعه والبدل الخاصة بغرف العمليات والعناية الفائقة والكحول الطبية بجميع أنواعها إضافة لسوائل المعدة للحماية الشخصية (معقمات اليد الطبية والتجارية).

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