إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا في التشيك

ذكر رئيس وزراء التشيك ، أندريه بابيس أن بلاده سجلت 21 حالة إصابة ب فيروس كورونا ، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة شخصين آخرين أمس السبت.

وكانت التشيك قد أعلنت بالفعل حظر استقبال رحلات الطيران القادمة من كوريا الجنوبية التي سجلت الكثير من حالات الإصابة ب فيروس كورونا .

ومن جهة أخرى عززت الحكومات الأوروبية استعداداتها، وسط مخاوف بشأن الانتشار المستمر لتفشي الفيروس.

ومن بين تلك الإجراءات إلغاء الأحداث وإغلاق المدارس وسبل أخرى لتقليص التداعيات الواسعة للفيروس.

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