أستراليا تسجل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

سجلت أستراليا ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم الأحد.

فقد توفي رجل في الثمانينيات من عمره في المستشفى، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته ب فيروس كورونا في سيدني، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة في ولاية “نيو ساوث ويلز” في بيان.

وكان الرجل قد أصيب بالفيروس في دار الرعاية الذي يقيم به.

وكانت أستراليا قد أعلنت تسجيل ثاني حالة وفاة ب فيروس كورونا يوم الخميس الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أن إمرأة (95 عامًا) توفيت ليل الأربعاء/الخميس عقب مخالطتها عاملا مصابًا بالفيروس في أحد دور رعاية كبار السن. وأضافت السلطات أن نتائج اختبارات أجريت لاثنين آخرين من نزلاء هذه الدار جاءت إيجابية ، بينما تم وضع باقي نزلاء الدار في عزل. يُشار إلى أن هناك حاليًا حوالي 50 حالة إصابة مؤكدة ب فيروس كورونا في أنحاء أستراليا.

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