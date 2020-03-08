بابا الفاتيكان يتلو صلاة التبشير الملائكي على مسافة من المصلين بسبب كورونا

يتلو بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي ، على مسافة من المصلين، حيث يعزز الفاتيكان جهوده لمنع مزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتلو البابا الصلاة من نافذة في مكتبة الفاتيكان الرسولية، بدلاً من ميدان القديس بطرس، على أن يتم بث وقائع الصلاة مباشرة، على شاشات ضخمة في ميدان القديس بطرس وتوزيعها على وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء ال عالم أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس، والتي بدأت في الانتشار في مدينة ووهان الصناعية بإقليم هوبي الصيني، في ديسمبر الماضي.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء ال عالم الآن مئة ألف، توفي منهم 3500 شخص.

والأشخاص المسنون وهؤلاء الذين يعانون من مشكلات صحية أساسية، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الشبيه بالالتهاب الرئوي، بينما ربما يصاب آخرون بالمرض، لكن تظهر عليهم أعراض أقل أو لا تظهر عليهم أي أعراض.

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