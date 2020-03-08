رسائل مؤثرة من بالوتيللي بسبب كورونا: لماذا أخاطر بأمي من أجل المال

ونشر بالوتيللي صورة لرئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي والذي يطالب بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس.

وكتب بالوتيللي معلقا “اتفق معك بنسبة 100 ٪، صحتنا لا تقدر بالمال وعلينا أن نستيقظ”.

وواصل “لا تكتب لي أشياء ليست لها قيمة مثل: لكنك محمي! ما الفرق بين إذا لعبت أم لا؟ لا شيء يحدث لك خلف الأبواب المغلقة! لا تسلب المتعة الوحيدة التي يتمتع بها الناس في عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف “أنا أحب كرة القدم أكثر منك، ولكن اللعب يعني السفر بالحافلة أو القطار أو الطائرة أو النوم في الفندق، يعني الاتصال مع أشخاص آخرين خارج مكان عملك”.

وأكمل رسائله المؤثرة “أنا بالفعل لا أستطيع رؤية أطفالي بسبب هذا الفيروس اللعين، لأنكم تعلمون أنهم لا يعيشون في لومبارديا، لذلك فهذا مثير للغضب والحزن”.

ثم تابع “بالتأكيد لا أريد لأمي التي أراها وأتناول معها الطعام كل يوم تقريبا أن يصيبها عدوى مني، هي ليست في نفس عمري ولا تحب كرة القدم مثلي، ولا يمكن أن أخاطر بها لتصاب بالمرض”.

وأتم “لماذا أخاطر بها؟ للترفيه عن شخص آخر؟ أو لمنعهم من خسارة المال؟ لا تكن سخيفا! احصل على المال بنفسك، كفانا الآن، لا يمكنك المزاح مع الصحة. “

كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

وأعلن إقامة مباريات الجولة الـ 26 المؤجلة يومي الأحد والإثنين في الأسبوع الجاري، وسيكون من بينها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر.

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 233.

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