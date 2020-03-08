أردوغان يعلن مقتل 59 جنديا تركيا في إدلب

إسطنبول-العنوان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مقتل 59 جنديا تركيا في مدينة إدلب السورية منذ إطلاق عملية “درع الربيع”، مشيرا إلى أن القوات التركية قامت بتحييد 3400 عنصرا من الجيش السوري.

وقال أردوغان، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسطنبول، أن “تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأكد أن “غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن، لافتا إلى أنه خلال آخر شهر قتل 59 عسكريا تركيا في إدلب، وقال: “خلال آخر شهر استشهد 59 عسكريا تركيا في إدلب.

وقال إن “أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا بالنسبة لنا”، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية “درع الربيع” حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توصلا الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، إلى مجموعة قرارات لتراجع التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق “أم-4”.

المصدر-وكالات