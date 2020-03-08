سفير السعودية يشهد التوقيع على تطوير فندق شبرد بتكلفة 1.4 مليار جنيه | صور

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر ال عرب ية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول ال عرب ية السفير أسامة نقلي و وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق حفل توقيع عقد تمويل وتطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل بين شركة مجموعة الشريف القابضة السعودية وشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية.

وقع العقد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” شريف بنداري إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف السعودية نواف فائز، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر ال عرب ية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول ال عرب ية السفير أسامة نقلي في كلمته خلال مراسم التوقيع التي جرت في أحد فنادق القاهرة، أن ما جرى اليوم يمثل استثمارًا ثنائيًا مشتركًا في القطاع الخاص.

وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد أهم روافد العلاقات السعودية المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية واستراتيجية وعلاقات ممتدة لتشمل كافة قطاعات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير أسامة نقلي، أن التوقيع اليوم يمثل أحد الاستثمارات السعودية العديدة في مصر والتي تضاف إلى غيرها من الاستثمارات السعودية في المجالات المتنوعة بمصر. وعبّر سفير المملكة لدى مصر عن أمله في أن تحقق استثمارت القطاع الخاص “ما نصبوا إليه كبلدين حكومة وشعبًا وأن تعود بالنفع على الشقيقتين وتساهم في تطوير العلاقات السعودية المصرية”. من جانبه، رحّب وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق في كلمة مماثلة خلال الحفل بالشراكة السعودية المصرية والذي يعزز التعاون الثنائي المشترك، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال التنمية والتطوير، والحرص على تحسين بيئة الأعمال وإزالة أية عقبات تقف أمام المستثمرين السعوديين في مصر. وأكد توفيق أن المملكة شريك أساسي في مجال التنمية بمصر، لافتًا إلى ضرورة استمرار التعاون السعودي المصري في هذه المجالات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف السعودية نواف فائز، على هامش حفل التوقيع، إن هذا التعاون الذي نشهده اليوم ليس إلا امتداد لمسيرة القيادة الرشيده وتوجيهاتها لتنمية العلاقات السعودية المصرية، لافتًا إلى أنه يعد ثاني استثمار للمجموعة في مصر في مجال التطوير ال فندق ي. وأضاف أن فندق شبرد مكون من 312 غرفة بقيمة استثمارية تبلغ 1.4 مليار جنيه وأن مدة حق الانتفاع يصل لـ “35” عامًا، مشيرًا إلى حرص المجموعة على بحث المزيد من فرص التعاون في الاستثمارات في مصر خاصة أن الاقتصاد المصري واعد ومثمر. ونوّه بحضور السفير أسامة نقلي اليوم في حفل التوقيع والذي يدل على دعم حكومتنا الرشيدة المتمثلة للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في مصر، منوهًا بتعاون السفارة بكافة منسوبيها لمساعدة المستثمرين السعوديين. وستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل لل فندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ال فندق بسعة فندق ية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندق ية متميزة فئة الخمس نجوم وفقًا للمتعارف عليه دوليًا في غضون 42 شهرًا شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، بتكلفه استثمارية للتطوير تبلغ 4ر1 مليار جنيه.

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