الفلبين تتسعى لاستعادة رفات مواطنيها من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

تسعى الفلبين لاستعادة رفات 4 من مواطنيها الذي كانوا ضمن ضحايا عناصر تنظيم داعش في ليبيا عام 2015.

وأشار القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية في ليبيا إلمر كاتو في تصريحات صحفية إلى أن سلطات بلاده تعمل منذ 5 سنوات مع السلطات في ليبيا لمساعدة أسر الضحايا.

وأضاف أن السفارة تعمل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية التي تقود الجهود المبذولة لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الجثث قد دفنت فيها لاستعادة رفات الضحايا.

وكان 4 مواطنين يعملون بحقل الغاني النفطي قد ظهروا في فيديو لتنظيم داعش بعد أن اختطفتهم عناصر التنظيم خلال هجومه على الحقل الذي أسفر عن مقتل عدد من العناصر الأمنية التي تؤمن الحقل.

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