القاهرة تُعلن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا”

القاهرة 08 مارس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر، لشخص من الجنسية الألمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد – لوكالة الأنباء الشرق الأوسط – إن المواطن الألماني الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف مجاهد أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء الجمعة، لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت نتائجها السبت، لتؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أنه تم وضعه في الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يُعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، موضحًا أنه رفض أن يتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه وتوفي الأحد.

وأوضح مجاهد أنه “على الفور؛ قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى”.

وتابع مجاهد: “تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا، للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات”، لافتًا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط. (وال- القاهرة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال