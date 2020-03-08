أول لاعب إيطالي يُصاب بفيروس “كورونا” ومصير الكالتشيو مجهول

روما 08 مارس 2020 (وال)- أعلن نادي ريجيو أوداتشي الإيطالي اليوم الأحد، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في أوروبا، ليزيد المخاوف بشأن إقامة مباريات كرة القدم في البلاد.

وقال نادي ريجيو أوداتشي الذي يُنافس بدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا “سيريا سي”، إن مدافعه الإيطالي أليساندرو فافالي أصيب بفيروس “كورونا”.

وأضاف النادي الإيطالي أن إصابة فافالي البالغ من العمر 27 عامًا بفيروس “كورونا”، جاء بعد التأكد من نتائج الفحص الطبي التي أجراها اللاعب في المستشفى، كما أكد النادي أن صحته الآن مستقرة.

وأوضح النادي أنه مستعد للتعاون مع السلطات والجهات الصحية في إيطاليا، وتوفير كافة المعلومات لهم، وفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”.

ويتوقع أن يضع الاتحاد الإيطالي جميع لاعبي ريجيو أوداتشي في الحجر الصحي، حتى يتم فحصهم جميعًا.

ويأتي خبر إصابة المدافع الإيطالي؛ معززًا لمطالب وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، الذي دعا اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد في إيطاليا.

وكتب سبادافورا اليوم الأحد – عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “من غير المنطقي، بينما نُطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين والحكام وأفراد الجهاز الفني والمشجعين الذين سيجتمعون حتمًا لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل مؤقت”.

وكانت السلطات الإيطالية قد قررت في وقت سابق، إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون حضور جماهيري.

وفرضت إيطاليا في وقت سابق اليوم؛ إغلاقًا فعليًا لقطاعات من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، في محاولة جديدة لاحتواء تفشي المرض. (وال- روما) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال