إيطاليا تعلن ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا إلى 366 .. وتقفز إلى المركز الثاني خلف الصين

أحصت إيطاليا ، البلد الأوروبي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، 133 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة ما يرفع إلى 366 الحصيلة الإجمالية لل وفيات منذ بدء انتشار الوباء، بحسب أرقام رسمية الأحد نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغ عدد المصابين 7375 بزيادة 1492 إصابة عن السبت. وتبقى منطقة لومبارديا الخاضعة لحجر صحي الأكثر تضررا إذ سجلت فيها 4189 إصابة و267 وفاة.

وبإعلان السلطات الإيطالية عن تسجيل حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا ، تصبح إيطاليا البلد الثاني عالم يا بعد الصين من حيث حدة انتشار هذه السلالة.

وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، نشرته “روسيا اليوم” إن عدد المتوفين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي من 233 إلى 366 حالة.

وذكر بوريلي أن العدد العام لل إصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع خلال نفس الفترة بـ1492 حالة، ليصل إلى نقطة 7375 مقابل 5883 أمس السبت. وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين ، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية. وبعد هذه التطورات احتلت إيطاليا المرتبة الثانية عالم يا من حيث عدد ال إصابات و وفيات .aspx’> ال وفيات بفيروس كورونا ، وتجاوزت في هذه القائمة كلا من إيران وكوريا الجنوبية. وأكدت منظمة الصحة ال عالم ية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا ، يمثل حالة طارئة بالنسبة لل عالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم”COVID-2019″، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض. وحتى اليوم السبت، سجلت في ال عالم 109632 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3802 وفاة أغلبهم في الصين ، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

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