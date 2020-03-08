تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي إيران

أعلنت وزارة الاستخبارات ال إيران ية اليوم (الأحد) عن تفكيك خلية “إرهابية” في مقاطعة سيستان و بلوشستان جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت قناة (برس تي في) التليفزيونية ال إيران ية.

“هاجمت قوات أمن المقاطعة الخلية الإرهابية المنتمية إلى جماعة (جيش العدل) الإرهابية اليوم الأحد، وقتل خلال العملية قائد الخلية إلياس ناروي الملقب بالزبير”، وفقا للتقرير.

ووفقا للتقرير، تم ضبط أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة وكذلك بعض معدات صنع القنابل.

ولطالما عانت مقاطعة سيستان و بلوشستان من خطر عصابات تهريب المخدرات والمسلحين الانفصاليين.

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