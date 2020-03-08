لبنان يسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن لبنان اليوم الأحد، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي ال إصابات في البلاد إلى 32 حالة.

وقال مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي المخصص لعزل ومعالجة ال إصابات بفيروس (كوفيد-19) في بيروت في بيان اليوم إن 29 من المصابين في وضع مستقر وثلاثة في وضع حرج.

وأكد أن جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وأشار المستشفى إلى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 116 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، احتاجت 13 حالة من بينها لدخول منطقة الحجر الصحي.

وتتخذ الحكومة ال لبنان ية عدة إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا ، بينها إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، ووقف النقل جوا وبرا وبحرا إلى لبنان للأشخاص القادمين من دول تشهد تفشيا للفيروس مع استثناء الرحلات الجوية، التي تقل حصرا المواطنين ال لبنان يين والأشخاص الأجانب المقيمين في لبنان .

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