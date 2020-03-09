المصائب لا تأتي فرادى.. تقارير: إصابة مارسيلو وكورتوا

وشهدت الدقيقة 59 خروج مارسيلو مصابا، وتعويضه بالفرنسي فيرلان ميندي.

وذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، أن مارسيلو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

الإصابة هي الثالثة لـ مارسيلو هذا الموسم، مما يهدد حضوره أمام إيبار يوم الجمعة المقبل، ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء 17 مارس.

لاعب آخر في ريال مدريد قد يكون مهددا بالغياب عن المباريات المقبلة، هو البلجيكي المتألق كورتوا حارس مرمى الفريق.

الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز المقرَب من ريال مدريد، ذكر أن كورتوا يعاني من حمل بدني زائد على العضلة الضامة، وأنه خاض المباراة مرتديا ضمادة.

وبعد المباراة، أثناء مغادرة كورتوا ملعب المباراة، ظهر البلجيكي يعرج أثناء سيره أمام الصحفيين.

كورتوا (27 عاما) استقبل 16 هدفا فقط في 24 مباراة خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم.

سيدني، وكريستيان تيّو سجلا هدفي بيتيس، فيما سجّل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما رفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12.

تيّو يصالح برشلونة

في 21 أبريل 2012، استقبل برشلونة غريمه ريال مدريد في كامب نو، حتى يهزمه ويعيد الحياة إلى المنافسة على الدوري وقتها.

لكن مخططات بيب جوارديولا باءت بالفشل، فخرج رجال جوزيه مورينيو منتصرين 2-1، فيما مباراة ستظل ذكرى سلبية لـ كريستيان تيّو إلى الأبد.

اللاعب الذي بلغ 21 عاما وقتها، حظي بثقة بيب طوال 81 دقيقة، لكنه اكتفى بإرسال تسديدات طائشة في مدرجات كامب نو، بدلا من إيداعها في شباك كاسياس.

بعد قرابة الـ 8 سنوات، قدّم تيّو خدمة جلية لفريقه الأم، وقهر ريال مدريد، لينصّب برشلونة على صدارة الجدول بعد أسبوع من فقدان القمة.

تيّو ألغى مفعول الكلاسيكو الذي فاز به ريال مدريد بهدفين دون رد قبل أسبوع، وجعل الجولة الماضية كما لم تكن.

الفوز هو الأول لـ بيتيس بعد 7 مباريات متتالية هذا الموسم دون هزيمة.

كما أنه الفوز الأول لـ بيتيس على ريال مدريد في بينيتو فيامارين منذ موسم 20122013.

ليكون ريال مدريد قد عجز عن الفوز على بيتيس هذا الموسم ذهابا وإيابا، بعد التعادل 0-0 في سانتياجو برنابيو بالدور الأول.

المباراة شهدت تسجيل بيتيس للمباراة رقم 28 على التوالي في ملعبه بالدوري، وهو رقم قياسي تاريخي للفريق الأندلسي.

كيكي سيتيين الذي قضى موسمين في تلقين لاعبي بيتيس كيفية السيطرة على المباريات وتناقل الكرات، انفجرت دروسه الكروية في وجه لاعبي ريال مدريد بواسطة رجاله السابقين.

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