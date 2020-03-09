زيدان: إنها المباراة الأسوأ لـ ريال مدريد هذا الموسم.. أنا المسؤول عما حدث

وصرّح زيدان بعد المباراة: “قدّمنا مباراة سيئة من بدايتها حتى نهايتها، لم ندخل المباراة في أي لحظة، خسرنا العديد من الكرات، كانت مباراة سيئة، أنا المسؤول عن ذلك، لكن ليس لدي تفسير لما حدث، لا يمكن أن نسعد بهذه المباراة”.

وأضاف: “إنها هزيمة كلفتنا كثيرا، اللاعبون حاولوا بالطبع، لكن لم نحقق أي شيء. عليّ لوم نفسي وتحليل ما حدث. علينا النظر إلى الأمام، لأن ما فعلناه حتى الآن ليس سيئا، يتبقى أمامنا 11 مباراة لنقاتل فيها”.

وواصل: “سأدافع عن فريقي، ولكننا افتقدنا لكل شيء اليوم، خصوصا حيازة الكرة”.

واعترف: “أتحمّل مسؤولية كل شيء، كانت أسوأ مبارياتنا هذا الموسم”.

وعن سوء مستوى توني كروس في المباراة: “لا أريد تحميل المسؤولية لأحد، جميعنا كنا سيئين اليوم، جميعنا في نفس القارب”.

وأتم: “بيتيس لعب بطريقته ولا شيء أكثر”.

سيدني، وكريستيان تيّو سجلا هدفي بيتيس، فيما سجّل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما رفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12.

تيّو يصالح برشلونة

في 21 أبريل 2012، استقبل برشلونة غريمه ريال مدريد في كامب نو، حتى يهزمه ويعيد الحياة إلى المنافسة على الدوري وقتها.

لكن مخططات بيب جوارديولا باءت بالفشل، فخرج رجال جوزيه مورينيو منتصرين 2-1، فيما مباراة ستظل ذكرى سلبية لـ كريستيان تيّو إلى الأبد.

اللاعب الذي بلغ 21 عاما وقتها، حظي بثقة بيب طوال 81 دقيقة، لكنه اكتفى بإرسال تسديدات طائشة في مدرجات كامب نو، بدلا من إيداعها في شباك كاسياس.

بعد قرابة الـ 8 سنوات، قدّم تيّو خدمة جلية لفريقه الأم، وقهر ريال مدريد، لينصّب برشلونة على صدارة الجدول بعد أسبوع من فقدان القمة.

تيّو ألغى مفعول الكلاسيكو الذي فاز به ريال مدريد بهدفين دون رد قبل أسبوع، وجعل الجولة الماضية كما لم تكن.

الفوز هو الأول لـ بيتيس بعد 7 مباريات متتالية هذا الموسم دون هزيمة.

كما أنه الفوز الأول لـ بيتيس على ريال مدريد في بينيتو فيامارين منذ موسم 20122013.

ليكون ريال مدريد قد عجز عن الفوز على بيتيس هذا الموسم ذهابا وإيابا، بعد التعادل 0-0 في سانتياجو برنابيو بالدور الأول.

المباراة شهدت تسجيل بيتيس للمباراة رقم 28 على التوالي في ملعبه بالدوري، وهو رقم قياسي تاريخي للفريق الأندلسي.

كيكي سيتيين الذي قضى موسمين في تلقين لاعبي بيتيس كيفية السيطرة على المباريات وتناقل الكرات، انفجرت دروسه الكروية في وجه لاعبي ريال مدريد بواسطة رجاله السابقين.

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