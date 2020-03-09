عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز 900 شخص

ذكرت تقارير ألمانية صادرة، أمس الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد ارتفع إلى 902 حالة.

وذكر موقع “ذا لوكال جيرماني” الإخباري الألماني، أن هناك نحو 400 حالة إصابة مؤكدة من هذا العدد الإجمالي للمصابين توجد بولاية “شمال الراين” الألمانية وحدها.

وكان وزير الصحة الألماني “ينز شبان” أعلن في وقت سابق اليوم، إلغاء الأحداث العامة في جميع أنحاء البلاد، والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص بغرض الحد من انتشار الفيروس.

وأشار شبان إلى أن القائمين على معرض السفر في برلين وافقوا بالفعل على إلغائه، غير أن منظمي الفعاليات الأخرى في ألمانيا مازالوا في حالة تردد فيما يتعلق بالاستجابة لإلغائها.

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