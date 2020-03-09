السعودية: تعليق مؤقت لسفر المواطنين والمقيمين من وإلى 9 دول بسبب كورونا

أصدرت الحكومة السعودية يوم الإثنين، قرارا بمنع المواطنين السعوديين والمقيمين من السفر من وإلى عدد من الدول مؤقتا؛ للسيطرة والحد من انتشار فيروس ” كورونا ” المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ، نقلا عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية قوله: ” إن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، جاءت في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد “كوفيد -19″، ومنع دخوله وانتشاره”.

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية. وأضاف المصدر، أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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