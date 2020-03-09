حقيقة تسجيل إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الأحد، تسجيل إي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه «شائعات وأخبار عارية عن الصحة تمامًا» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قوله إن مستشفى طرابلس المركزي «سجل أول حالتي اشبتاه بفيروس كورونا اليوم» عقب تحويلهما حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة لكن نتيجة التحاليل جاءت سلبية.

وأكد الهاشمي «عدم تسجل أي حالات إيجابية حاملة للفيروس في عموم ليبيا بشكل رسمي حتى الآن»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة جهزت بعض المستشفيات وبعض الغرف في أماكن أخرى للحجر الصحي واستقبال المصابين حال ظهور أي حالة.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على استيراد الأجهزة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية اللازمة، وتتابع كافة الإجراءات الوقائية، مضيفا أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعمل بشكل موحد في الشرق والغرب الليبي، ويقوم بدوريات يومية للكشف على كل القادمين عبر المطارات والموانيء في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المركز.

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