المسماري: قوات الوفاق تقوم بـالتحشيد

ايوان ليبيا – وكالات:

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، وحدات الاستطلاع كشفت بعد تجميع المعلومات وتحليلها عن «تحشيد» قوات حكومة الوفاق لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة، بحسب بيان للمسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد المسماري أن «الساعات القادمة ستكون ساخنة جدًا في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية»، لافتًا إلى أن تلك المنطقة تشهد «تحشيدًا» من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق لـ«القيام بعمل كبير» ضد قوات القيادة العامة.

وبخصوص استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، قال المسماري: «لم يصلني بعد من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أي تعليق أو بيان بشأن هذه الاستقالة»، ولكنه أشار إلى أن «سلامة دخل الأزمة الليبية من الباب الخطأ فسقط في الهاوية».

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