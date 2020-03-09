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أنباء عن وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى باريس في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – تحدثت مصادر صحفية عن وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر أمس الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة وصفت بالرسمية.

ومن المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون  لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة. (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • للاسف دمية تحركها فرنسا والامارات ومصر كيفما ارادو. الامر اصبح خارج سيطرته فهو فى كرب عظيم. اللهم خده اخد عزيز مقتدر وانتقم منه. لقد ادخل ليبيا فى وضع الله وحده يعلم كيف سينتهى.
    واحفظ ليبيا من الفتن ماظهر منها ومابطن.

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