أنباء عن وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى باريس في زيارة رسمية

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – تحدثت مصادر صحفية عن وصول القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر أمس الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة وصفت بالرسمية.

ومن المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة. (وال – بنغازي)

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