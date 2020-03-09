الاتحاد الأوروبي يخطط لاستقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر وصلوا إلى اليونان

أعلنت الحكومة الألمانيّة صباح الإثنين أنّ تحالفًا “تطوّعيًا” من دول الاتّحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطّعت بهم السبل حاليا في الجزر اليونان يّة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يُتوقّع أن يصل الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الإثنين إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن وضع المهاجرين على الحدود التركية اليونان ية.

وقالت الحكومة الألمانيّة في بيان إنّ هناك “على المستوى الأوروبي مفاوضات تجري هذه الأيام بشأن حلّ إنساني بهدف تنظيم رعاية هؤلاء القصر في إطار “تحالف من المتطوعين”، من دون أن تُحدّد البلدان التي ستشارك في هذا التحالف.

وأضافت الحكومة على أثر اجتماع عقد مساء الأحد واستمرّ ساعات عدّة “نريد دعم اليونان في مواجهة الوضع الإنسانيّ الصعب لِما بين 1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر” اليونان .

وتابعت أنّ “الأمر يتعلّق بأطفال هم بحاجة ماسّة، بسبب مرضٍ ما، إلى عناية، أو بأطفال غير مصحوبين ويبلغون من العمر أقلّ من 14 عامًا وغالبيّتهم بنات”. وأشارت الحكومة إلى أنّ المانيا مستعدّة لأخذ العدد “المناسب” من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار “التحالف التطوّعي” الذي يتمّ التفاوض بشأنه. وتضغط الأحزاب اليساريّة في ألمانيا منذ أيام عدة بهدف دفع أوروبا، وألمانيا على وجه الخصوص، إلى تقديم الرعاية للأطفال الموجودين في اليونان أو الذين يصلون إلى الحدود التركية اليونان ية، بعد أن تمّ بثّ صوَر تظهر الوضع الهشّ لعدد كبير من القصر.

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