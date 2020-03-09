نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم

الخرطوم-العنوان

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، من اعتداء عبر تفجير عند مرور موكبه في العاصمة السودانية كما أعلن مدير مكتبه علي بخيت.

وكتب بخيت على فيسبوك أن انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكن لم يصب أحد.

وأكد مصدر من مجلس الوزراء السوداني لفرانس برس أن حمدوك “نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه وهو في طريقه الي مكان عمله”.

من جهتها، قالت الإذاعة السودانية الرسمية “راديو أم درمان”، “تعرض رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال حيث تعرض موكبه لإطلاق نار وتفجير وتم نقل حمدوك إلى المستشفى”.

وأكد التلفزيون الرسمي وقوع الحادث وقال إن حمدوك تعرض “لمحاولة اغتيال وتم نقله إلى مكان آمن وهو بخير”.

وأضاف “تعرض موكب رئيس الوزراء لتفجير إرهابي خلال توجهه الى مكتبه صباح اليوم وقد نجا السيد رئيس الوزراء من الحادث”.

وتولى عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء في أغسطس الماضي عقب اتفاق بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما. وجاءت الإطاحة بالبشير عقب احتجاجات شعبية ضده استمرت لأشهر.

وحمدوك اقتصادي كان يعمل في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الإفريقية للأمم المتحدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

المصدر-وكالات