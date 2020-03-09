كوريا الجنوبية تستخدم رحلة مستأجرة لإجلاء 80 مواطنا من إيران بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، تشغيل رحلة جوية مستأجرة لإحضار حوالي 80 مواطناً من إيران سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هذه الدولة؛ وسط نقص الأدوية ومعدات الوقاية.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الكورية -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية- إنه من بين حوالي 220 من الكوريين الجنوبيين المتواجدين في إيران ، تقدم حوالي 80 مواطنا بطلبات للحصول على الرحلة، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) في البلاد أكثر من 6500 حالة، مع ما يقرب من 200 حالة وفاة أمس الأحد.

أضاف المسئول -الذي لم يكشف عن هويته: “نجري الاستعدادات دون مشكلة، مثل حصر عدد من يريدون ركوب الطائرة وترتيبها”.

أكد أنه سيتم إرسال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عند الوصول إلى أماكن إقامة مؤقتة، حيث سيبقون لمدة يومين لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه في حال ظهور نتائج سلبية عليهم، سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم.

ونظرًا لأن إيران تعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية والسلع الأخرى بسبب فرض عقوبات دولية، فإن سول تدرس كيفية تأمين سلامة مواطنيها في البلاد.

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