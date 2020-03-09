القائد العام المشير خليفة حفتر يصل للعاصمة الفرنسية باريس ويلتقي الرئيس ماكرون

باريس 09 مارس 2020 (وال) – أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الإثنين أن القائد العام المشير خليفة حفتر وصل في وقت سابق اليوم إلى بدعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال مكتب إعلام القيادة إن الرئاسة الفرنسية نظمت استقبالا رسمياً بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وأشار المكتب إلى أن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب ، لافتا إلى أن الرئيس ماكرون أكد على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار في كامل المنطقة. (وال – باريس) ام

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