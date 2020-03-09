رسميا – إيطاليا تعلن إيقاف الدوري الإيطالي وحظر في البلد بأكملها

أما بشأن الدوري الإيطالي بشكل خاص فسيتم تأجيله حتى الثالث من شهر أبريل المقبل وذلك بعد قرار صدر بإقامة المباريات دون حضور جماهيري.

كما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي الفيروس.

وحتى الآن وقت كتابة هذه السطور فهناك ما يقرب من 463 حالة وفاة جراء كورونا في إيطاليا مع إصابة 7985 به.

وقال كونتي: “لعد هناك وقت الأرقام تخبرنا أن هناك زيادة كبيرة في العدوى وعاداتنا يجب أن تتغير ويجب أن نضحي بشيء ما لصالح إيطاليا كلها لهذا نتخذ الآن تدابير أكثر صراحة.

وأضاف “سأوقع القرار الجديد الذي يمكن تلخيصه بعبارة ابقى في المنزل، لم تعد هناك مناطق حمراء هناك إيطاليا يجب أن نحميها فقط”.

وأكمل “يجب أن نتجنب السفر ما لم يكن لأسباب عمل أو صحية أو أي شيء ضروري ونحظر التجمعات الكبيرة”.

وأتم كونتي “لدينا أيضا تدابير أكثر صرامة بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية وعلى المشجعين قبول ذلك”.

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