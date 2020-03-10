مندوب ليبيا الدائم لدى اليونيسكو يقدم أوراق اعتماده

ايوان ليبيا – وكالات:

قام السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو الدكتور حافظ الولدة ظهر يوم الإثنين 9 مارس 2020، بتقديم أوراق اعتماده رسميا الى المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي كما هو معمول به من الناحية البروتوكولية.

وكان في استقبال السفير والمندوب الدائم عند مدخل المنظمة الدولية مدير البروتوكول ميشيل توتو لمرافقته إلى مكتب المديرة العامة حيث التقطت صور تذكارية لتقديم اوراق الاعتماد.

ووفق ايجاز صادر عن مندوبية ليبيا لدى اليونسكو، تمت بعد ذلك مقابلة بين المندوب الدائم لليبيا والمديرة العامة لليونسكو تناولا فيها الأوضاع في ليبيا والدور ‏الذي يمكن لليونسكو أن تلعبه في دعم التراث والتعليم في ليبيا.

وتم تناول بعض المشاريع المخطط تنفيذها، ولاسيما التعليم عن بعد والمدارس المفتوحة ومكافحة خطاب العنف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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