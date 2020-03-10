في إيطاليا.. إلزم بيتك للحد من انتشار كورونا

روما-العنوان

طالبت الحكومة الإيطالية مواطنيها بالالتزام بالبقاء في بيوتهم مع بدء تطبيق روما اجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقرت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص يقترب من أن يصبح وباء عالميا.

وعنونت الصحافة الايطالية الثلاثاء “الجميع في المنزل” و”كل شيء مغلق” بعد صدور مرسوم وقعه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي يوسع إلى كل أنحاء البلاد اجراءات الإغلاق الكبرى التي طالت الأحد ربع سكان شمال إيطاليا.

وكان كونتي مهّد لهذا المرسوم بمؤتمر صحافي عقده في مقرّ الحكومة مساء الإثنين ودعا خلاله مواطنيه إلى “ملازمة منازلهم”.

وأشار كونتي إلى أنه “لم يعد هناك وقت لإهداره، مضيفًا أن الأرقام تقول إن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الموتى أيضاً.

وقال كونتي “علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن”.

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجدّ، حيث سجّلت أكثر من تسعة آلاف مصاب بينهم 463 توفوا جرّاء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الإثنين.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، وفق ما أحصت فرانس برس، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.