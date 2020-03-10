الدعوة لتشكيل لجان طوارئ فورية لمواجهة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تشكيل لجان وفرق طوارئ فورًا تحسبًا لمجابهة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا ولتقليل الأضرار قدر الإمكان.

وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يهيب بجميع الجهات التي لها علاقة باحتمالية ظهور الفيروس تسخير جميع الإمكانات ورفع مستوى الجهوزية ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة المرض حال وصل إلى ليبيا.

وأشار إلى التطور السريع للموقف الوبائي للمرض مع اتساع رقعة إنتشاره لأكثر من 90 دولة في العالم بما في ذلك العديد من دول إقليم شرق المتوسط ودول جنوب أوروبا ودول الحدود «مما أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا، وحتمية دخول الفيروس البلاد».

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