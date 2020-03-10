الكبير يبحث احتياجات قطاع المواصلات

ايوان ليبيا – وكالات:

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مساء الاثنين خلال اجتماع عقد بمكتبه مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق احتياجات قطاع المواصلات ذي الأولوية في ظل الظروف الراهنة.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات بمصرف ليبيا المركزي ومستشار المحافظ إضافةً لرؤساء الأجهزة والمصالح والشركات التابعة لوزارة المواصلات.

وفي سياق متصل، كان المصرف المركزي بطرابلس قد أصدر أمس الاثنين بيانا ذكر فيه أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار مضيفا أن إيرادات النفط والغاز بلغت 380 مليون دينار .

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