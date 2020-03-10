فتح مركز طوارئ في بنغازي لمواجهة فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

افتتحت منظمة الصحة العالمية مركزًا لعمليات الطوارئ الصحية في بنغازي وقررت تسخير إمكاناته للقيام بفحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية سند المجبري في تصريحات صحفية نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين قال إن عملية افتتاح المركز التابع لمركز بنغازي الطبي جرت ضمن مشروع مقدم من المنظمة الدولية بالتعاون مع السلطات المحلية.

وأوضح أن مركز عمليات الطوارئ يركز على مواجهة مختلف أنواع الكوارث ومنها انتشار وتفشي الأوبئة مثلما نشهده الآن في العالم من تفشي فيروس كورونا ولذا سنسخر جميع إمكانات المركز وجهوده للوقاية من فيروس كورونا حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ،بحسب تعبيره.

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