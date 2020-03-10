اليونسكو تبحث مكافحة خطاب العنف في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى «يونسكو»، الدكتور حافظ الولدة، مع المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الأوضاع في ليبيا ومكافحة خطاب العنف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عقب تقديم الولدة أوراق اعتماده رسميا للمديرة العامة للمنظمة بعد ظهر أمس الإثنين، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث الجانبان الدور ‏الذي يمكن لليونسكو أن تلعبه في دعم التراث والتعليم في ليبيا. وبعض المشاريع المخطط تنفيذها، ولا سيما التعليم عن بُعد والمدارس المفتوحة.

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