لقاء سيادة القائد العام والمستشارة الألمانية لبحث الملف الليبي

برلين 10 مارس 2020 (وال)- أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن المستشارة أنغيلا ميركل استقبلت سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية – في بيان مكتوب: “أكدت المستشارة على إنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار؛ وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين قد استقبلوا أمس الإثنين، سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في العاصمة باريس.

وذكر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوا المسلحة، أن سيادة القائد العام قد وصل قصر الإليزيه صباح الاثنين، بدعوة رسمية من الرئيس ماكرون، للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مكتب الإعلام: “نظمت الرئاسة الفرنسية استقبالا رسميًا بحضور الرئيس الفرنسي، ورئيس أركان الجيش الفرنسي، ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي”.

وأشار المكتب الإعلام إلى أن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش الليبي في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدًا “دعمه التام” لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

من جهة أخرى، عقد سيادة القائد العام اجتماع منفصل مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش زيارته الرسمية إلى باريس.

وتشهد ليبيا منذ 12 يناير الماضي هدنة، تشهد خروقًا مستمرة من قبل ميليشيات الإرهابية في طرابلس، فيما يتقدم الجيش الوطني في مهمته الساعية لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية والإجرامية. (وال- برلين) ر ت

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