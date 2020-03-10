الأردن يغلق معابر البحرية مع مصر بسبب فيروس “كورونا”

عمان 10 مارس 2020 (وال)- أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الثلاثاء، إغلاق المعابر البحرية مع مصر، ووقف حركة الركاب البرية مع العراق، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد 19).

وقال جابر – بحسب وكالة الأنباء الأردنية – إن بلاده ستمنع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من دخول الأراضي الأردنية، بسبب فيروس “كورونا”.

في وقت سابق، أعلن الأردن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” لدى مواطن أردني عاد مؤخرًا من إيطاليا.

وأكدت السلطات فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بفيروس “كورونا” لمدة 14 يومًا”، مضيفة أنه “تعقيم منزل المصاب بفيروس “كورونا”.

وأكد جابر جاهزية الأردن للتعامل مع الفيروس، مشيرًا إلى وجود “فرق للتعامل مع المخالطين للمصاب وفحصهم، ولدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا، وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس”.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، حاجز الـ 4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين وحدها. (وال- عمان) ر ت

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