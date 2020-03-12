بحث تفعيل بعض الموانئ المتوقفة

ايوان ليبيا – وكالات:

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ يزيد بوزريدة.

ونوقش في الاجتماع إمكانية تفعيل بعض الموانئ المتوقفة عن العمل، وتذليل الصعاب من قبل الحكومة الليبية لمعاودة نشاطها، وفق ما أفادت الحكومة بصفحتها في “فيسبوك”.

وطالب الثني رئيس هيئة المواصلات بتقديم مقترح يضم خطة استراتيجية لتشغيل الموانئ وتدوين كافة الاحتياجات لضمان التشغيل.

من جهته، أشار عبد القادرة إلى قرب مد المطارات الواقعة في نطاق الحكومة الليبية بالأجهزة الملاحية الجديدة لضمان استمرار تشغيلها وسلامة الطائرات.

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