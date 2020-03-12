باشاغا يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشا أنه ألقي كلمة أمام البرلمان البريطاني خلال زيارة إلى العاصمة لندن أمس.

وقال ، في تغريداتعبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «تحدثا يوم أمس أمام البرلمان البريطاني عن معركتنا من أجل ليبيا دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون»، وأضاف «أثنينا على الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في دعمها لنا في تحرير سرت من داعش في العام 2016، وأعربنا عن رغبتنا في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك».

وتابع، «نحتاج إلى الدعم من حلفائنا في المملكة المتحدة أثناء الأزمة الليبية الحالية حتى نتمكن من البناء ومحاربة الإرهاب وضمان مستقبل لليبيا حر ومستقل وسلمي». وأضاف، «نحن نهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصة في مجالي الأمن والتجارة».

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