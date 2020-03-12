المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُشكل 6 فرق لمواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 12 مارس 2020 (وال)- كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تشكيل لجنة تسييرية لمواجهة فيروس “كورونا”، تضم مجموعة لجان فنية لإعداد الخطة الوطنية لمواجهة المرحلة الحالية.

وقال عضو لجنة التقصي والرصد بمركز مكافحة الأمراض الدكتور مالك عثمان – بحسب مكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي – إن مهام اللجنة، إنها قامت بتفعيل مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ، وزيادة رفع حساسية شبكة الإنذار المُبكر، والاستجابة السريعة في عموم ليبيا.

وأوضح الدكتور مالك عثمان بشأن الإجراءات التي تأخذ في المنافذ للكشف على الحالات، قائلا : “بالنسبة للكشف على الحالات؛ يتم عن طريق الكشف المعتاد الترمومتر الحراري، سواء كان في المنافذ الجوية أو البحرية في عموم البلاد، وعندما يتم الاشتباه في حالة والحالة التي ينطبق عليها التعريف الوبائي بفيروس كورونا، تُأخذ عينة من هذه الحالة؛ ويتم إجراء التحليل المفصلي لها ذلك للتأكيد، وأريد أن أنوه هذا التحليل لا يجري إلا فالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، باعتباره الجهة المرجعية والوحيدة المخولة بثبوتية إيجابية هذه الحالة أو سلبية الحالة من عدمه”.

وبشأن حقيقة الإشاعات المتداولة في الشارع حول ظهور حالات مصابة بفيروس “كورونا”، قائلا : “ننصح جميع الناس بالابتعاد عن الشائعات المتداولة، حيث إننا حاليًا قمنا بإعداد 6 فرق للاستجابة السريعة، وذلك بدعم مُباشر من منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتدريب 6 فرق، اختيرت هذه الفرق في الأماكن التي توجد بها منافذ برية وبحرية وجوية، وكان الفريق في المرحلة الأولى تدريب ثلاثة فرق، تضم فريق من المنطقة الغربية، والمرحلة الثانية يتم استهداف ثلاثة فرق أخرى من سبها وبنغازي وطبرق، جميعها فرق للاستجابة السريعة، وتدربوا على طريقة أخذ العينة والطرق السليمة في لباس الواقي الشخصي أثناء الكشف والتعامل مع الحالات”.

وتابع الدكتور مالك عثمان : “حاليًا نحن بصدد تفعيل التحليل داخل بنغازي، بدلاً من إرساله إلى الإدارة العامة بالمركز الوطني، وباستطاعتنا أن يتم إجرائه هنا”.

وفي ختام تصريحه؛ قال الدكتور مالك عثمان: “ننصح كل المواطنين أن يطمأنوا إننا في الوقت الحالي؛ نقوم بالخطة الأولى لمجموعة الخطط التي يعمل عليها المركز الوطني، وهي مرحلة الخلو من فيروس كورونا، وفي حالة اكتشاف حالة مصابة بالفيروس لا قدر الله، ننتقل للمرحلة الثانية؛ وهي مرحلة العزل والحجر الصحي، ونسأل الله أن يحمي بلادنا من كل ضرر”. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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