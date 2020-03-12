مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية يؤكدون دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والغزو التركي لليبيا

بنغازي 12 مارس 2020 (وال)- أكد وفدًا من مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب ودعمه في حربها ضد الغزو التركي لليبيا.

هذا وجاء ذلك خلال مأدبة غداء أقيم خلال الأيام الماضية ببلدية بنغازي، على شرف ضيافة مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، بحضور عدد من مشايخ وأعيان من تركيبات القبائل الليبية.

وقال ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للشؤون الاجتماعية بالعيد الشيخي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية : “استقبلنا اليوم مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، الذين أتوا إلى ليبيا ومدينة بنغازي خاصة، لمساندة القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، والشعب الليبي ضد التدخل السافر والغاشم من دولة تركيا”.

وأضاف الشيخي أن “المشايخ جميعهم شددوا على إن القبائل العربية؛ يجب أن تقف بجانب واحد في مواجهة الاستعمار، وأن من يمد لنا السلام نمد له السلام”.

من جهته، قال أحد مشايخ دولة اليمن الشيخ يحي ابن قائد ثوابه : “أتينا اليوم من دولة مهد الحضارات إلى دولة ليبيا، ولمدينة بنغازي لنكون سندًا داعمًا لهم ضد التدخل الغاشم من دولة الإرهاب تركيا”.

وأضاف ثوابه أن “دولة اليمن تقف مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والشعب الليبي، المتمثلة في المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وهذا الرجل الشجاع الذي يقود معركة حاسمة ضد الإرهاب والإرهابيين”.

وتابع ثوابه : “نحن سعداء على حفاوة الاستقبال الرائع، والكلمات التي هزت المشاعر”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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