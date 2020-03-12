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مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية يؤكدون دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والغزو التركي لليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 مارس 2020 (وال)- أكد وفدًا من مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب ودعمه في حربها ضد الغزو التركي لليبيا.

هذا وجاء ذلك خلال مأدبة غداء أقيم خلال الأيام الماضية ببلدية بنغازي، على شرف ضيافة مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، بحضور عدد من مشايخ وأعيان من تركيبات القبائل الليبية.

وقال ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للشؤون الاجتماعية بالعيد الشيخي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية : “استقبلنا اليوم مشايخ وأعيان دولة اليمن العربية، الذين أتوا إلى ليبيا ومدينة بنغازي خاصة، لمساندة القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، والشعب الليبي ضد التدخل السافر والغاشم من دولة تركيا”.

وأضاف الشيخي أن “المشايخ جميعهم شددوا على إن القبائل العربية؛ يجب أن تقف بجانب واحد في مواجهة الاستعمار، وأن من يمد لنا السلام نمد له السلام”.

من جهته، قال أحد مشايخ  دولة اليمن الشيخ يحي ابن قائد ثوابه : “أتينا اليوم من دولة مهد الحضارات إلى دولة ليبيا، ولمدينة بنغازي لنكون سندًا داعمًا لهم ضد التدخل الغاشم من دولة الإرهاب تركيا”.

وأضاف ثوابه أن “دولة اليمن تقف مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والشعب الليبي، المتمثلة في المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وهذا الرجل الشجاع الذي يقود معركة حاسمة ضد الإرهاب والإرهابيين”.

وتابع ثوابه : “نحن سعداء على حفاوة الاستقبال الرائع، والكلمات التي هزت المشاعر”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • على اليمنين عدم الانخراط مع اي حكومات ليبية لشدة تعقيد الموقف الداخلي الليبي – وكذلك تورط القطريين الذين لهم اطماع في أموال الشعوب العربية لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني – ولإقامة كاس العالم الذي سيجلب الكوارث للشعوب العربية – وكذلك تعتبر حكومة بنغازي وكذلك مصر حكومة خاءنة وعميلة وغادرة ومليئة بالمشاكل سواء التدخلات الخارجية او دعم ال سعود او طمع السيسي ومحاولة ارجاع عهود الغابرة للملكية والاستعباد – لا يمكن الوثوق بهم لا في حرب ولا في سلم ..!!!
    وعلى اليمن ان يحاولوا ان يرابطوا ويصبروا ويتبثوا … وان يتعاونوا فيما بينهم وان يصلحوا من مصانعهم وتنظيف مستشفياتهم ودعم قطاع التمريض وعدم البخل على انفسكم في تأدية الواجب من الجميع – صناعة الفطن وصناعة الدواء حتى بالأعشاب الدواءية بخبرات وطنية في المعامل بايدى نساءكم الطاهرات العفيفات – وتنمية مرافقهم والإشراف معهم والتبصير على الحق حتى يأتي نصر من عند الله ولا تضيع دماء شهداءكم الحقيقيين الذين لا ذنب لهم سوى حماية بلادهم وتطهير ارضهم منزلي اطماع – ونكون بلاد اليمن ارض التاريخ العربي والتطوير العربي الذي يحميه العرف والدين والحق . وان الله مع الصابرين .

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  • وعلى اليمن ان يحاولوا ان يرابطوا ويصبروا ويتبثوا … وان يتعاونوا فيما بينهم وان يصلحوا من مصانعهم وتنظيف مستشفياتهم ودعم قطاع التمريض وعدم البخل على انفسكم في تأدية الواجب من الجميع – صناعة القطن وزراعته – وصناعة الدواء حتى بالأعشاب الدواءية بخبرات وطنية في المعامل بايدى نساءكم الطاهرات العفيفات وصناعة الأخشاب اليمنية الأصيلة كمصادر للدخل القومي – وتنمية مرافقهم بالآليات وترميم الأضرار وعدم ترك اماناتكم والإشراف مع اخوانكم والتعاون الحقيقي وسد الثغرات – والتبصير على الحق بالبصيرة حتى يأتي نصر من عند الله ولا تضيع دماء شهداءكم الحقيقيين الذين لا ذنب لهم سوى حماية بلادهم وتطهير ارضهم من اي اطماع او استعمار او استعباد – وتكون بلاد اليمن ارض التاريخ العربي الذي يشدوا عبيره في إنحاء البلاد والتطوير العربي الذي يحميه العرف والدين والحق بايدي وطنية قادرة . وان الله مع الصابرين .

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