بحث مستقبل الآثار الليبية المهددة في ملتقى برشلونة

ايوان ليبيا – وكالات:

عـقد في مدينة برشلونة الإسبانية ملتقى حول تطوير التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية الإرث الثقافي أثناء الاضطرابات والحروب.

واستهدف الملتقى الذي نظمته مؤسسة «سلام التراث»، وبدعم صندوق «ألف» لحماية الثراث الثقافي في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة، كلا من دول ليبيا وسورية واليمن، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية. وشارك في الملتقى، الذي أقيم في 4 و5 مارس، عدد من مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول، والهيئات الحكومية المعنية بادارات الثراث الثقافي، وتم استعراض عديد المشاريع والأعمال والتجارب لاستخلاص النتائج لإنجاز استراتيجية للتعاون مع الجهات الداعمة وتلك المؤسسات التي تدير هذه المشاريع.

وتم خلال الملتقى أيضا الاتفاق على إنشاء شبكة موحدة تنضوي تحتها كل المؤسسات المهتمة، وكانت المشاركة الليبية في هذا الملتقى ممثلة في جمعية «بلغراي» من مدينة البيضاء، واتحاد بلديات التراث، والهيئة الطرابلسية ومصلحة الآثار الليبية.

وتعد «ألف» – الحروف الأولى اللاتينية لاسم التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع وتمثل أيضا الحرف الأول من أبجدية اللغة العربية – منظمة تأسست بهدف العمل لصالح التراث الثقافي في مناطق النزاع من خلال برنامج مساعدات يمكـنها من أن تكون مرنة وسريعة الاستجابة، حسب موقعها على الإنترنت.

وتتمثل المجالات الثلاثة لتدخل «ألف» في: الحماية الوقائية للحد من مخاطر التدمير، والإجراءات الطارئة لضمان أمن التراث، وأعمال ما بعد النزاعات لإتاحة الفرصة للسكان المحليين لإعادة التمتع بتراثهم الثقافي.

وفي بيان سابق لمنظمة «ألف»، خصص التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) 10 ملايين دولار أميركي لحماية التراث الثقافي في 12 بلدا تشهد نزاعات أو خارجة من النزاع، وقالت المنظمة: «مع استهداف التراث الثقافي في السنوات الأخيرة نتيجة للنزاعات المسلحة بات إعادة تأهيله عنصرا جوهريا في إطار الجهود المبذولة لإعادة البناء الاجتماعي والثقافي في البلدان المتضررة.

ويعد التحالف الصندوق العالمي الوحيد المخصص لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع. ولتحقيق هذا الغرض، تمول المؤسسة تدابير وقائية وتدخلات طارئة ومشاريع ملموسة لإعادة التأهيل بعد النزاع في كافة ربوع العالم.

و تم تأسيس التحالف استجابة للدمار الهائل الذي حل بالتراث الثقافي في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل. وافتتحت مكاتب «ألف» في جنيف في سبتمبر 2018. وسوف ترفع هذه المشاريع الجديدة البالغ عددها 20 مشروعا من عدد المشاريع المدعومة من قبل هذه المنظمة الفتية إلى 43 مشروعا، بقيمة مالية تتجاوز 17 مليون دولار أميركي.

يقول رئيس مجلس «ألف» الدكتور توماس س. كابالن: «إننا، ومن خلال هذه التدخلات، نؤكد التزامنا للمساهمة في الحفاظ على التاريخ الجماعي للبشرية وعلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في بلدان متضررة من النزاعات على استعادة الأمل وحس الانتماء المجتمعي والكرامة». وسيعزز هذا الإعلان الجديد بالتمويل من مشاركة التحالف في مجالات التدخل الثلاث التالية: حماية المعالم والمواقع والحفاظ على المتاحف ومصنفاتها وتوثيق التراث وترابطه.

وسيمول التحالف أيضا، وللمرة الأولى، مشروع تراث غير ملموس في أفغانستان للحفاظ على عملية صنع القرميد للتزيين ونسج السجاد وصناعة الطبيلات الصغيرة. وسوف توسع هذه الدورة من التمويل من نطاق تواجد التحالف من 7 بلدان إلى 12 بلدا وهذه البلدان هي: أفغانستان، إريتريا، جورجيا، العراق، لبنان، ليبيا، فلسطين، بيرو، الصومال، السودان، اليمن ومشروع في الدنمارك للتصوير الرقمي للوثائق الخاصة بتراث مدينة تدمر الأثرية في سورية. ويعود الفضل في تمويل هذه المشاريع ذات البعد والنطاق الواسعين إلى الدعم القوي المقدم من قبل الدول الأعضاء والمانحين الخواص.

وسبق أن حققت مشاريع التحالف الراهنة عدة إنجازات هامة ولاسيما مبادرة «فسيفساء الموصل (العراق) طويلة الأمد، التي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع الممثلة للتنوع الثقافي والديني للمدينة القديمة. فعلى سبيل المثال، تم إيقاف تدهور متحف الموصل وإعادة جزء من مصنفاته بأمان كما تم إنهاء الخطة الإجمالية لإعادة تأهيله».

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