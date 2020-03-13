إخطار هام للمسافرين لتونس

ايوان ليبيا – وكالات:

ذكرت مصلحة الجمارك الخميس أنها تلقت إخطارا من وزارة الخارجية يفيد بتوصيات من الديوانة التونسية توضح فيها قيمة العملة المسموح بإدخالها عبر كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية.

مشيرة إلى أن إجمالي القيمة المسموح بها للفرد تبلغ 5 آلاف دينار تونسي أو مايعادلها من النقد الأجنبي.

وشددت الديوانة التونسية في كتابها للجهات الليبية بأن المخالفين لهذه القوانين سيدفوعون ما قيمته 60 % من قيمة الأموال المخالفة عند تقديم طلب لعقد “صلح” لاستلام الأموال موضحة فيما لو رفض المسافر إبرام ” الصلح ” سيمنع من دخول تونس لفترة 5 سنوات.

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