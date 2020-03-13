ماكرون: فرنسا تواجه أزمة صحية لم تشهدها منذ قرن بسبب كورونا

باريس-العنوان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن فرنسا تشهد أزمة صحية فادحة لم تشهدها منذ قرن مضى، بسبب فايروس كورونا.

وقال ماكرون على تويتر، “يمثل فيروس كورونا، الذي يعصف بجميع قارات العالم ويفتك بكلّ البلدان الأوروبية، الأزمة الصحية الأكثر فداحة التي تشهدها فرنسا منذ قرن من الزمن”.

وقررت فرنسا، إقفال متحف اللوفر اعتبارا من من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

والخميس أعلن ماكرون حزمة من الإجراءات بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما بتحديد حركتهم إلى أقل قدر ممكن، وأعلن إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات بدءا من الإثنين القادم، وحتى إشعار آخر.

ووجه ماكرون خطابا متلفزا دعا فيه الفرنسيين للتعاون والتعاضد للتصدي لانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.