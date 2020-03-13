ملخص العمليات العسكرية للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة اليوم الجمعة

بنغازي 13 مارس 2020 (وال) – استهدفت وحدات المدفعية والصواريخ بالقوات العربية االيبية المسلحة، عدة مواقع لمليشيات قوات حكومة الوفاق ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، إن “وحدات المدفعية والصواريخ تُنفذ عدة ضربات استهدفت من خلالها مواقعاً لمجموعات الحشد المليشاوي ومنها مواقع لمصادر خروج القذائف العشوائية التي تستهدف منازل المدنيين في منطقة الهيرة”.

وأوضحت الشعبة، أن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنّت أكثر من عشر غاراتٍ جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة لجماعات قوات حكومة الوفاق توجد بها كميات من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى استهداف تجمعاتٍ لمليشيات الوفاق في منطقة دافع الودي التي تبعد اثنين كيلوجرام عن منطقة بوقرين جنوب شرق مصراتة . (وال – بنغازي)

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