صحة الموقتة ترفع حالة الطوارئ

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، تعليمات لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الاسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع، برفع درجة التأهب القسوة لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها، تحسبا لأي طارئ.

وشدد عقوب، بحسب بيان للوزارة الجمعة، علي جميع المستشفيات وفروع جهاز الإسعاف والطواري بالبلاد بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى، تحسبا لأي طارئ أو ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد.

ودعا الوزير للتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.

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