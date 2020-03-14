النشرة الوبائية الليبية ليوم الجمعة 13 مارس

ايوان ليبيا – وكالات:

حتى اللحظة، أكدت الجهات الرسمية والمختصة في ليبيا، والمتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارتي الصحة في حكومة الوفاق والليبية، أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا.

وفي آخر مستجدات ملف فيروس كورونا، أكدت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها ليلة أمس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة، أن المريض رجل أوروبي يعيش في موريتانيا وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أمرت السلطات في إيران، بإغلاق الشوارع والمتاجر وأعلنت أن المواطنين سيخضعون “للرقابة”، ضمن إطار إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وفي قبرص، أعلن الرئيس نيكوس اناستاسيادس، إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب تحسبا لانتشار فيروس كورونا ، على أن يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة والعاملون فيها والطلاب.

وربط رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان، بين الهجرة وفيروس كورونا الذي “جاء به الأجانب وينتشر في صفوفهم”. على حدّ وصفه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت “بؤرة” جائحة فيروس كورونا ، وأشارت أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

اقتصاديًا:

نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الموظفين في مكاتبهما في واشنطن بالعمل من المنزل، بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا.

وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين. والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض.

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